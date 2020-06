Fiorentina, ora devi mettere il turbo: solo la Spal ha corso meno. E il confronto con la Lazio…

C’è sicuramente tanto da rivedere nella Fiorentina scesa in campo lunedì scorso contro il Brescia. Gli spunti da analizzare spaziano dalla sterilità offensiva alla mancanza di un’identità di gioco ben precisa, passando dallo stato di forma di alcuni singoli e da certe scelte prese da Iachini. Uno dei dati che stride di più è il chilometraggio totale percorso dalla squadra, più o meno lo stesso del Cagliari e superiore solamente a quello della Spal: 99.953 km (l’espulsione di Caceres al 71′ influisce ma in minima parte, per circa 2 km).

Tutte le altre squadre hanno corso di più, in alcuni casi molto di più. Come la Lazio, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: 113.395 km. Vero che l’Atalanta è una squadra che ti costringe a correre, ma la differenza è comunque talmente ampia da far drizzare le antenne, soprattutto se pensiamo che sabato prossimo sarà presumibilmente la Lazio ad avere il pallino del gioco. Di sicuro, contro una squadra capace di correre in questa stagione 109.272 km medi a partita, servirà un altro approccio alla gara.