Prove di formazione per mister Beppe Iachini, anche stamattina a lavoro per preparare la gara in programma sabato sera all’Olimpico contro la Lazio. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, il tecnico viola dovrebbe puntare sul 3-5-2. Non saranno sicuramente della gara sia Federico Chiesa (ammonito contro il Brescia, era in diffida) che Martin Caceres (espulso). Ricordiamo che anche Iachini non sarà in campo: LEGGI.