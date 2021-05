Fiorentina-Napoli, i convocati di Gattuso: Koulibaly non ce la fa, salta Firenze

Il Napoli, domani, si giocherà buona parte delle sue chances di qualificazione alla prossima Champions League

Il Napoli ha reso nota la lista dei 23 giocatori azzurri che prenderanno parte alla gara in programma domani contro la Fiorentina. Tra questi, non figurato Koulibaly e Lobotka che in settimana si sono allenati a parte.