Fiorentina-Napoli e lo ‘scudetto in albergo’. Gli azzurri rivedono i fantasmi

Oggi gli incroci sono gli stessi di tre anni fa

La sfida in programma domani fra Fiorentina e Napoli fa riaffiorare brutti ricordi al popolo napoletano. È quanto si legge nel Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano torna indietro all'aprile del 2018 quando il Napoli vide sfuggire lo Scudetto dalle proprie mani. La Juventus vinse a San Siro contro l'Inter con la famosa mancata espulsione di Pjanic mentre il Napoli di Sarri veniva affossato a Firenze dal Cholito Simeone. Nella prossima giornata gli incroci sono gli stessi di quel finale di campionato, come se un regista occulto avesse sistemato tutto. E la squadra campana rivede il fantasma di tre stagioni fa.