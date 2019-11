Fiorentina-Lecce, la protesta dei tifosi giallorossi: “Disertiamo la trasferta”

Trasferta di Firenze vietata ai residenti nella regione Puglia senza tessera del tifoso. E la reazione dei supporters giallorossi non tarda ad arrivare: Fiorentina-Lecce, in programma alle 20:45 di sabato prossimo al Franchi, sarà disertata dal tifo organizzato leccese. Questo il comunicato diffuso nella giornata di ieri: “Eravamo abituati alla divisione tra chi aveva sottoscritto la tessera e chi no, con la conseguente diversità di trattamento. Ma in questo caso il divieto non è più rivolto, come pareva fino a ieri, a chi è sprovvisto di tessera ma solo agli ultrà che a Lecce vivono e da Lecce partono. Sono evidenti le incapacità organizzative e i rimpalli di responsabilità, ma questo non ci stupisce né compete. Pertanto, chi è complice e solidale con le nostre battaglie è invitato a disertare la trasferta di Firenze”. LECCE, EMERGENZA IN DIFESA. E IN ATTACCO TORNA L’EX VIOLA BABACAR