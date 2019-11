Lecce, emergenza in difesa. E in attacco ci sarà l’ex Babacar

Emergenza in difesa per il Lecce di Liverani che sabato sera farà visita alla Fiorentina al Franchi. Lucioni e Riccardi ad oggi sono gli unici disponibili per il ruolo di centrale, visto che Rossettini e Meccariello hanno lavorato a parte. E anche in attacco potrebbero esserci problemi: out Falco, squalificato Lapadula, solo Farias, La Mantia e Dubickas sono abili e arruolati. Come scrive La Nazione però, i giallorossi in avanti conteranno sull’ex Khouma Babacar, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo.