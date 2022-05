Juve, altri 4 Daspo: tifosi bianconeri a Firenze con petardi e fumogeni

La sentenza che arriva dalla Questura di Firenze e provincia

Il Questore della provincia di Firenze ha disposto il Daspo per 4 tifosi juventini sorpresi sabato scorso dalla Polizia di Stato all’ingresso dello stadio “Franchi” con addosso petardi e fumogeni, comportamento vietato per legge. Sono tutti giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni e quasi tutti provenienti dal milanese, mentre in un caso dalla zona intorno a Matera. In due casi gli oggetti sequestrati erano addirittura nascosti sotto gli slip degli indagati, negli altri due, direttamente nelle tasche dei pantaloni, come hanno avuto modo di verificare gli addetti nella fase di prefiltraggio all'ingresso nell'impianto.