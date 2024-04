Fiorentina-Genoa, si riempie il Franchi: cresce il numero nel settore ospiti

A poche ore dalla chiusura della vendita dei biglietti si contano 1600 tifosi genoani in arrivo, ma il numero è destinato a salire nelle ore successive.

Lunedi sera, alle 18:30, si sfideranno all'Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Genoa. Mancano ormai poche ore alla chiusura della vendita dei tagliandi, ma questo non sta frenando i tifosi rossoblù. Infatti, come scrive CalcioGenoa.it, ad ora il numero di biglietti venduti per il settore ospiti ne conta ben 1600 ed è destinato ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore.