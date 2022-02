Fiorentina-Atalanta: dirige Doveri, l’arbitro più in forma

Domani al Franchi per Fiorentina Atalanta Rocchi ha mandato il Doveri sicuramente l’arbitro migliore che ha a disposizione. conosciamolo

Simone Pagnini

Il migliore per il terzo Fiorentina-Atalanta della stagione. Il designatore Gianluca Rocchi blinda la gara tra i viola e i bergamaschi con in migliore arbitro a disposizione perché come avevamo previsto, sarà proprio Daniele Doveri di Roma a dirigere il mach delle 12,30 di domani .

Scelta impeccabile viste le polemiche che ci sono state nella gara precedente con la Fiorentina a Bergamo in Coppa e poi con la Juventus in campionato domenica scorsa a Bergamo. Due decisioni corrette prese da Mariani non hanno trovato dello stesso avviso il direttore sportivo Marino che pubblicamente lo ha attaccato .

Vista l’importanza della gara Doveri è l’arbitro sulla carta adeguato, si trova in uno stato di forma perfetto, è uscito bene anche dal turno precedente in Napoli -Inter gara in cui il fischietto romano è stato impeccabile. Doveri non ha bisognoso di grandissime presentazioni il suo curriculum parla da sè ed è al momento il miglior fischietto a disposizione di Rocchi. Molto esperto, lascia giocare e cerca sempre il dialogo con i calciatori dimostrando di avere una grandissima personalità in campo .

Le sanzioni comminate sono una rarità , è veramente difficile vedere una gara diretta da Doveri con molti ammoniti questo perché i giocatori conoscendo il suo modo di arbitrare non eccedono. L’ultimo precedente della Fiorentina con Doveri è il pareggio 1-1 a Verona nel girone di andata .