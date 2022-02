Fiorentina-Atalanta, ecco chi potrebbe dirigerla. Tre nomi in ballo

Ecco chi secondo il nostro esperto del mondo arbitrale verrà a dirigere la partita tra Fiorentina e Atalanta domenica al Franchi.

Abbiamo chiesto al nostro esperto arbitrale Simone Pagnini chi secondo lui potrebbe essere l’arbitro che dirigerà domenica Fiorentina-Atalanta dopo le polemiche scaturite da match Atalanta-Juventus. “Credo che le polemiche degli ultimi giorni non abbiano assolutamente turbato il mondo arbitrale - ci dice Pagnini -. Le decisioni prese da Mariani sono state corrette l’unica pecca è il mancato giallo all’estremo difensore della Juve .Tornando alla domanda a Firenze ci sarà sicuramente uno dei migliori a disposizione. E’ una partita da arbitro esperto ed internazionale, uno di quelli con tanta personalità, che lasci giocare ma allo stesso tempo che fischi i falli con precisione. Immagino che contro l’Atalanta vedremo una gara maschia per cui spero che Rocchi designi un arbitro che non abbia il cartellino facile”.