Figuraccia Dalbert: protagonista negativo in Chelsea-Rennes di Champions

In corso il secondo tempo di Chelsea-Rennes, gara valida per il terzo turno dei gironi di Champions League che vede i francesi in seria difficoltà anche grazie al loro terzino sinistro, ossia l’ex gigliato Dalbert Henrique. Il brasiliano si è reso protagonista assoluto in negativo nel corso del primo tempo, provocando i due rigori con cui i Blues sono passati sul 2-0 e beccandosi due gialli in meno di 40′, facendosi, dunque, espellere. E allora, come si suol dire, Dalbert ha fatto proprio più danni della grandine per il club transalpino.