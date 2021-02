FIGC, Gravina rieletto presidente. Lotito e Marotta consiglieri federali

Il conteggio dei voti in FIGC è terminato da pochi minuti e la commissione elettorale ha potuto rendere noto il suo verdetto: Gabriele Gravina è stato rieletto Presidente della Federcalcio avendo ottenuto più voti di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Continuerà dunque a essere lui il numero uno della Federazione per i prossimi 4 anni: grazie al 73,45% dei voti, contro il 26,25 del suo sfidante. Claudio Lotito e Beppe Marotta sono stati eletti consiglieri federali per la Lega Serie A. A riportare i risultati delle votazioni è l’edizione online Gazzetta.it