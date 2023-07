Giocatori britannici equiparati ai comunitari: cosa cambia per la Fiorentina?

Ricordiamo che ci sono delle differenze, da regolamento, per il tesseramento di calciatori extracomunitari ed in particolare chi ha già due o più extracomunitari in rosa (come la Fiorentina) può tesserare fino a un massimo di due extracomunitari nuovi. Il primo a patto che "abbia presenziato, in campo o in panchina, ad almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria (maggiore, Under 21, ecc… a seconda dell’età) o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno", il secondo a patto che uno degli extracomunitari già in lista venga ceduto all'estero (o il contratto sia scaduto) o entri in possesso della cittadinanza europea - Igor e Terzic soddisfano questo requisito con i loro addii. Chi ha uno o nessun extracomunitario in rosa, invece, può tesserare extracomunitari finché il numero totale delle registrazioni non raggiunga il tre, mentre chi ha due extracomunitari in rosa può tesserare un extracomunitario senza vincolo e un altro a patto di cederne uno già in lista all'estero.