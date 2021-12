FIGC, difficile puntare ad Euro 2028. Pronti a puntare sul 2032

L'Italia punta tutto su Euro 2032, visti i molteplici problemi per il 2028. Figc pronta a parlarne con l'Uefa

Durante l'Esecutivo Uefa di ieri hanno parlato delle candidature dei paesi in vista dell'Europeo 2028 e di quello del 2032. La Figc è da tempo che parla con l'Uefa per la sua possibile candidatura per il 2028, ma i problemi sono molteplici. Primo fra tutti la situazione degli stadi e delle promesse del Governo un pò vaghe. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il 12 aprile del 2023 andrà presentato il dossier finale e l'impressione è che per l'Italia sia più fattibile puntare a quello del 2032.