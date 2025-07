FIFA Esports vs Calcio: Sofia Torchio analizza Futuro Sport

Il cybersport nella FIFA può superare il calcio tradizionale in Italia? Sofia Torchio analizza le principali differenze, le caratteristiche il futuro di giochi.

Redazione VN 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 12:24)

Il calcio, nato a metà del XIX secolo, è diventato lo sport più popolare al mondo, attirando milioni di giocatori e tifosi. Non molto tempo fa sono emerse competizioni alternative come gli FIFA esports, e la loro popolarità cresce di anno in anno. Ma significa questo che il calcio tradizionale sta gradualmente diventando storia e cedendo il passo a un concorrente più giovane? Leggete la recensione analitica preparata per voi dall'esperta Sofia Torchio, uno dei migliori pronosticatori di scommesse FIFA esports in Italia.

Calcio tradizionale vs. FIFA Esports: differenze chiave — Il calcio, nato a metà del XIX secolo, è lo sport più amato al mondo, con milioni di giocatori e tifosi. Gli esports FIFA, invece, sono un intrattenimento più recente, nato dalla famosa serie di videogiochi FIFA di EA Sports. La loro fama globale è iniziata con la prima FIFA Interactive World Cup nel 2004, e le scommesse FIFA esports sono in crescita. Nonostante le radici comuni, questi due sport hanno differenze importanti compreso l'Indice generale del mercato live e altri fattori:

Durata e luogo di svolgimento. Una partita di calcio tradizionale dura 90 minuti e si svolge su un campo in erba vera. Al contrario, un incontro di esports FIFA dura solo 20 minuti e si gioca su stadi virtuali;

Pubblico. Alla Coppa del Mondo 2022, gli stadi con le squadre italiane hanno raccolto in media più di 50.000 persone. Al contempo, il FIFAe World Cup 2022 è stato seguito online contemporaneamente da 1,2 milioni di spettatori;

Aspetti finanziari. I club di calcio professionistici della Serie A italiana spendono annualmente più di 500 milioni di euro in trasferimenti di giocatori. In confronto, il montepremi dei più grandi tornei di esports FIFA non supera i 300.000 dollari USA.

Gli Esports di FIFA possono competere con la popolarità del calcio tradizionale? — L'interesse per gli esports FIFA è in forte crescita, con un aumento del pubblico del 15% all'anno. L'Italia è tra i primi cinque paesi per spettatori di tornei esports, mostrando un grande potenziale.

Ma il calcio tradizionale in Italia ha una storia molto più lunga. Le sue leghe esistono da oltre un secolo e la Serie A, dal 1929, attira almeno 15 milioni di telespettatori ogni anno.

Nel cyberfootball, EA Sports ha creato la FIFAe Pro League nel 2020, con più di 20 squadre professionistiche, tra cui AS Roma e Juventus, aumentando l'interesse dei fan. Le trasmissioni più popolari di FIFA esports su Twitch raggiungono oltre 200 mila spettatori, anche se le grandi partite di Serie A in TV superano talvolta 1 milione.

Nel 2024, i giocatori FIFA registrati in Italia hanno superato i 2 milioni, quasi quanti gli appassionati di calcio amatoriale. Gli eventi calcistici tradizionali in Italia attirano circa 17 milioni di spettatori negli stadi e 6 milioni di abbonati ai canali sportivi a pagamento ogni anno.

Il ruolo delle sponsorizzazioni e della copertura mediatica in FIFA Esports — Puma e Adidas hanno iniziato a sponsorizzare le squadre di esports FIFA già nel 2019, e nel 2022 gli investimenti totali negli esports hanno superato 1 miliardo di dollari, la maggior parte dei quali destinati ai simulatori di calcio.

Dal 2023, Sky Sport Italy e DAZN hanno iniziato a mostrare settimanalmente le recensioni dei tornei di esports FIFA. I club di calcio, come l'AS Roma e l'Inter Milan, utilizzano i loro canali su YouTube e Twitch per promuovere le squadre virtuali, organizzando anche partite di beneficenza.

Tuttavia, se nel calcio tradizionale i contratti di sponsorizzazione raggiungono decine di milioni di euro all'anno, negli esports FIFA il contratto medio con un brand si aggira tra i 200 e i 500 mila euro. E, ciononostante, la comunità calcistica mondiale, inclusi FIFA e UEFA, copre attivamente i tornei di esports FIFA sui propri siti web. Quindi, se siete interessati a scommesse esports FIFA, le informazioni teoriche necessarie per le scommesse saranno numerose.

Vantaggi e svantaggi di FIFA Esports rispetto al calcio tradizionale — Gli esports FIFA non hanno confini: i giocatori competono ovunque con una connessione, risparmiando il 40-60% su logistica e stadi rispetto ai tornei normali. Il calcio tradizionale promuove l'attività fisica, mentre gli esports FIFA richiedono di stare seduti a lungo, il che non fa bene alla forma fisica. Negli esports UEFA campionato dei campionii giocatori ottengono subito statistiche dettagliate per migliorare, mentre nel calcio vero raccogliere e analizzare dati è più complicato e costa il 10-15% in più.

L'opinione dell'esperto: Sofia Torchio sul futuro di FIFA Esports e del calcio tradizionale — Ora è possibile trovare interessanti ricerche e analisi sulla crescita del mercato sportivo fino al 2030. La mia esperienza nell'analisi dei mercati calcistici e degli esports mostra che nei prossimi cinque anni gli esports FIFA potrebbero attrarre fino al 50% del pubblico del calcio tradizionale. Questo sarà legato allo sviluppo delle tecnologie VR e all'aumento dei budget per le trasmissioni online.

Molto probabilmente, entro il 2027 la partecipazione media agli eventi esports in Italia supererà le 20 mila persone. Le emozioni del calcio dal vivo e l'atmosfera dello stadio sono insostituibili. Difficile che il calcio diventi storia, soprattutto in Italia. Credo però che club calcistici e piattaforme collaboreranno, creando prodotti ibridi eccellenti e rendendo le consigli scommesse FIFA esports tra le più popolari in Italia.