Ferrara: “Fiorentina, che segnale! Imparato dagli errori”

Il giornalista commenta l'arrivo di Jonathan Ikonè: "A gennaio spesso si sono rovinate le stagioni, quest'anno si sono mossi in anticipo"

"E' un bellissimo segnale da parte della Fiorentina. Negli ultimi anni il mercato di gennaio ha spesso rovinato le stagioni, non mi riferisco solo a questa gestione. L'impressione è che si sia fatto tesoro di alcuni errori per muoversi in anticipo. L'arrivo di un giocatore importante prima ancora che apra la sessione di calciomercato merita un plauso, poi si valuterà il giocatore per quello che darà in campo. Sulla carta con Ikonè si forma un tridente titolare insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez, mentre finora quel posto era a girare tra Callejon, Sottil e Saponara".