Dragowski, Napoli in pressing. Offerta ai viola? Cragno sullo sfondo

Il Napoli potrebbe bussare alla porta della Fiorentina già a gennaio, mentre non si sblocca il rinnovo con Meret

La Nazione si concentra sui possibili movimenti tra i portieri. L’interesse del Napoli per Dragowski sembra concreto. In attesa del rinnovo di Meret, il club azzurro si guarda attorno. Non è da escludere che si possa presentare a Firenze con una proposta importante, già a gennaio. Ad esempio - si legge - un prestito con diritto di riscatto obbligatorio. La Fiorentina, nonostante il pressing del Napoli, continua a considerare Dragowski incedibile. Il buon rendimento di Terracciano però, insieme alla possibilità di trattare altri numeri uno, come Cragno, potrebbero convincere i dirigenti viola a rivedere la loro posizione sul numero 69 polacco.