Federico Guidi riparte dal Teramo. E ritrova un ex Primavera viola

L'ex allenatore della Primavera viola resta in Serie C

Reduce dall'esperienza alla Casertana, Guidi, per oltre dieci anni tecnico nelle giovanili della Fiorentina, avrà come vice Andrea Cupi (ex difensore di Napoli e Empoli), come preparatore atletico Domenico Melino (già alla Fiorentina Primavera insieme a lui) e come preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore. La presentazione ufficiale avverrà giovedì 29 luglio alle ore 12. Guidi ritroverà al Teramo un ex allievo nelle giovanili viola, ovvero l'attaccante classe 1997 Simone Minelli.