Favasuli: “Il San Nicola è un sogno. Ruolo? Ovunque sempre stato disponibile”

Il terzino di proprietà viola, Costantino Favasuli racconta del suo approdo in Puglia tra le fila del Bari

Costantino Favasuli , terzino classe 2004 di proprietà della Fiorentina passato al Bari in prestito fino a fine stagione, parla così del suo approdo in Puglia ai canali ufficiali della squadra biancorossa:

Qui ci alleniamo ad altissima intensità. Gruppo? Mi sto inserendo bene, il gruppo è forte, mi vengono dati continuamente consigli. Ruolo? In ogni squadra sono sempre stato duttile e disponibile a lavorare in più ruoli possibili. Il San Nicola già mi aveva impressionato durante il play-out con la Ternana: non vedo l'ora di scendere in campo.