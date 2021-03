Faccenda sicuro: “In difesa c’è un problema di comunicazione”

Così Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, ai microfoni di Lady Radio:

La vittoria di Benevento dà morale e tranquillità, ma mai abbassare la guardia. I giocatori non devono pensare che la salvezza sia ormai in tasca, quest’anno ho visto spesso un calo di concentrazione dopo una bella vittoria. Alla Fiorentina è mancata la continuità. La difesa viola purtroppo fa alti e bassi, sembra che manchi comunicazione. Singolarmente è un reparto forte, ma spesso le cose non funzionano e vengono lasciati troppi buchi. Martinez Quarta? Sapevo che era forte, aveva solo bisogno di tempo per ambientarsi.