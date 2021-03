F. Inzaghi: “Non mi aspettavo i Viola così in basso. Possiamo vincere di nuovo”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste sono le sue dichiarazioni:

Sui recuperi? Tuia ha recuperato e la squadra sta bene. Ci mancano i terzini titolari ma non ci sono problemi. La gara con lo Spezia ci ha dato coraggio. Schiattarella? Possibile vederlo in campo con Nicolas Viola. Sono calciatori importanti e fanno girare bene la squadra. Abbiamo molte alternative per l’11 titolare, abbiamo problemi soltanto sui terzini.

Gaich con Lapadula in campo? Non possono giocare insieme col 4321, stanno bene entrambi ma domani dovrò fare una scelta. Se mi aspettavo di giocarmi la salvezza coi Viola? Non se lo aspettava nessuno di trovarli in questa posizione di classifica ma dobbiamo esser consci che affrontiamo una grande squadra. Comunque hanno i nostri stessi punti e abbiamo dimostrato di valere quanto loro. Quest’anno non siamo stati mai stati in zona retrocessione, questo deve darci coraggio. Sull’approccio che avremo domani? Vedremo in campo, tutti vogliono comandare il gioco ma dall’altra parte abbiamo 11 avversari forti. Mi auguro che i ragazzi dimostrino di essere intelligenti e che capiscano i momenti della partita. Sui prossimi scontri diretti in casa? Sarebbe stato un vantaggio col nostro pubblico ma la gente sa che stiamo facendo qualcosa di importante. Vogliamo fare un regalo alla nostra tifoseria.

Cosa mi preoccupa dei Viola? La loro forza. Certi campioni possono incidere nella partita secca. Hanno un grande allenatore che ringrazio per le belle parole spese nei nostri confronti. Abbiamo vinto a Firenze e dobbiamo credere di potercela fare di nuovo. Tutte le volte sono buone per tornare a vincere. La squadra deve affrontare la partita con grande leggerezza perché siamo vicini ad un traguardo importante. Questa squadra non ha mai deluso in partite come questa.