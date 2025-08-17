La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'ex attaccante della Fiorentina. Le voci di un ingaggio di Nicolò Zaniolo da parte dell'Udinese si fanno sempre più solide.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Zaniolo torna in Serie A? Un club in particolare si muove con forza
altre news
Zaniolo torna in Serie A? Un club in particolare si muove con forza
Zaniolo torna in Serie A?
In questa prospettiva toccherebbe a lui prendersi la trequarti e la parte di uomo destinato ad accompagnare la prima punta. Quello che è sicuro è che il Galatasaray, titolare del cartellino del 26enne, non lo fa rientrare nei suoi piani in vista della prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA