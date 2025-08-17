Zaniolo torna in Serie A? Un club in particolare si muove con forza

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'ex attaccante della Fiorentina. Le voci di un ingaggio di Nicolò Zaniolo da parte dell'Udinese si fanno sempre più solide.

In questa prospettiva toccherebbe a lui prendersi la trequarti e la parte di uomo destinato ad accompagnare la prima punta. Quello che è sicuro è che il Galatasaray, titolare del cartellino del 26enne, non lo fa rientrare nei suoi piani in vista della prossima stagione.