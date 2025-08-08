Zaniolo ci riprova in Serie A? Proposto all’Udinese per sostituire Thauvin

Per sostituire Thauvin, partito in direzione Lens, l’Udinese sta prendendo in considerazione il profilo di Nicolò Zaniolo, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto. Il giocatore, negli ultimi mesi in prestito alla Fiorentina e tornato al Galatasaray, sarebbe stato proposto al club friulano nelle ultime ore. La società bianconera sta valutando come opzione pur senza particolare urgenza. Sullo sfondo, si legge, c'è anche il nome di Lorenzo Insigne.