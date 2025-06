Vlahovic “prigioniero” del suo contratto: nessuno vuol dargli l’ingaggio attuale

Il centravanti serbo sta cercando con il suo entourage una via d'uscita dalla Juve ma per il momento non ci sono pretendenti

Redazione VN 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 22:26)

Quella Juventus che ha inseguito per mesi prima dell'addio alla Fiorentina ed il conseguente passaggio in bianconero adesso vorrebbe scaricarlo, ma per il momento non ci sono pretendenti. Il futuro di Dusan Vlahovic ad oggi è un rebus, con un contratto che scade il 30 giugno 2026. Come riporta gazzetta.it, l'unica società al momento interessata al serbo è il Milan, con Max Allegri che lo rivorrebbe a disposizione, ma l'ingaggio monstre dell'ex viola (12 milioni all'anno) spaventa la società meneghina e non solo.

Dal canto suo Vlahovic preferirebbe un trasferimento nella ricca Premier League e per questo vuol sfruttare al massimo la vetrina del Mondiale per Club. Oltremanica, però, nessuno sta mostrando interesse agli approcci del suo entourage ed ecco che allora il Milan spera che la situazione relativa al serbo possa andare per le lunghe, in modo da approfittare della situazione spigolosa ed avere uno sconto sia dalla Juve che dallo stesso calciatore.