Vlahovic non rinuncia a un euro: può restare una “zavorra” per la Juventus

L'attaccante per ora ha detto no al Fenerbahce di Mourinho, all’Arabia e a qualsiasi altra destinazione. Non sono arrivate grosse offerte, ma le poche che ha avuto non sono state giudicate all'altezza, visto che il serbo non vuole rinunciare ai 12 milioni netti che percepirà nel 2025-26, grazie a un contratto a salire stipulato nel gennaio 2022 con la vecchia dirigenza della società bianconera. Vlahovic, si legge su Calciomercato.com, ad oggi non sembra disposto a rinunciare a un singolo euro anche per il Milan e per Allegri.