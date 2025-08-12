Dusan Vlahovic continua a rappresentare più un problema che una soluzione per la Juventus, che sta cercando di liberarsi del suo ingaggio pesantissimo. I bianconeri vorrebbero fare spazio per il ritorno di Kolo Muani in prestito oneroso con obbligo di riscatto dal Paris Saint-Germain, ma non trovano collaborazione da parte del giocatore ex Fiorentina.
VIOLA NEWS altre news ex viola Vlahovic non rinuncia a un euro: può restare una “zavorra” per la Juventus
altre news
Vlahovic non rinuncia a un euro: può restare una “zavorra” per la Juventus
Si sta facendo paradossale la situazione attorno al serbo ex viola a quasi quattro anni dal suo passaggio in bianconero
L'attaccante per ora ha detto no al Fenerbahce di Mourinho, all’Arabia e a qualsiasi altra destinazione. Non sono arrivate grosse offerte, ma le poche che ha avuto non sono state giudicate all'altezza, visto che il serbo non vuole rinunciare ai 12 milioni netti che percepirà nel 2025-26, grazie a un contratto a salire stipulato nel gennaio 2022 con la vecchia dirigenza della società bianconera. Vlahovic, si legge su Calciomercato.com, ad oggi non sembra disposto a rinunciare a un singolo euro anche per il Milan e per Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA