Vlahovic, dopo i fischi (ancora) in gol dopo appena due minuti

Al 77’ della sfida amichevole tra Atalanta e Juventus, il tabellino si aggiorna grazie a Dusan Vlahovic. Il serbo, appena entrato in campo, impiega soltanto due minuti per lasciare il segno: una progressione centrale di Joao Mario, anche lui fresco di ingresso, libera in verticale l’ex Fiorentina che controlla, punta l’area e batte Carnesecchi con freddezza. È lo 0-2 dopo la rete iniziale di Jonathan David, e soprattutto il terzo gol personale nella preseason bianconera ---> LEGGI CALENDARIO, RISULTATI E MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A