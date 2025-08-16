Al 77’ della sfida amichevole tra Atalanta e Juventus, il tabellino si aggiorna grazie a Dusan Vlahovic. Il serbo, appena entrato in campo, impiega soltanto due minuti per lasciare il segno: una progressione centrale di Joao Mario, anche lui fresco di ingresso, libera in verticale l’ex Fiorentina che controlla, punta l’area e batte Carnesecchi con freddezza. È lo 0-2 dopo la rete iniziale di Jonathan David, e soprattutto il terzo gol personale nella preseason bianconera ---> LEGGI CALENDARIO, RISULTATI E MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Vlahovic, dopo i fischi (ancora) in gol dopo appena due minuti
altre news
Vlahovic, dopo i fischi (ancora) in gol dopo appena due minuti
Vlahovic segna ancora: contro l'Atalanta il terzo gol della sua preseason
Un segnale importante, soprattutto dopo i fischi ricevuti (nonostante poi, abbia anche segnato nel match contro la Next Gen) allo Stadium pochi giorni fa. Ma se da un lato i gol parlano chiaro, dall’altro restano i dubbi sul futuro. Con il contratto in scadenza nel 2026 e l’arrivo ormai imminente di Kolo Muani, la posizione del centravanti resta sospesa tra conferme e incertezze di mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA