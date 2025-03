Fiorentino puro sangue, della zona del Pignone, dopo avere militato nelle giovanili della Fiorentina il giovane Mario (il "cucciolo" come veniva chiamato in quel periodo) indossò, successivamente, le maglie di Pro Firenze, Castelfiorentino, Signa, Siena, Empoli, Ascoli e, soprattutto, Bari, dove, tra il 1953 ed il 1963, disputò oltre 300 gare ufficiali, divenendo un giocatore simbolo della storia dei "galletti". Dopo l'esperienza pugliese Mazzoni chiuse la carriera in Toscana nel Prato e nel Poggibonsi, in cui svolse il ruolo di giocatore-allenatore.