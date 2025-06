Ufficiale, Gattuso lascia l’Hajduk Spalato: risoluzione consensuale

È ufficiale: Rino Gattuso non è più l’allenatore dell’ Hajduk Spalato . Il club croato ha annunciato oggi la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico calabrese, chiudendo così un’esperienza breve e intensa.

Gattuso resta ora libero sul mercato, e il suo nome – come già accaduto in passato – potrebbe tornare a circolare tra i possibili candidati per alcune panchine italiane ancora vacanti.