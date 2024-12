Toldo su Bove: “Mi sono venute le lacrime. Bella l’unità tra giocatori in campo”

"Siamo tutti vicini a Bove e alla famiglia, speriamo che il peggio sia passato. Ci ha fatto prendere uno spavento a tutti. Stanotte ho pensato molto alle immagini che tutti quanti abbiamo visto ieri sera. Tutto il mondo sportivo era in ansia, non nascondo che le lacrime siano venute anche a me". Lo ha detto Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina e anche dell'Inter. "In quei momenti cominci a urlare al dottore o all'ambulanza che facciano presto, perché non sai cosa fare. Mi è capitato anche in allenamento: un mio compagno di squadra all'Inter, Nelson Rivas, colpì la palla di testa in allenamento, cadde e svenne. Cominciammo ad urlare al professor Franco Bombi: intervenne subito con la manovra della disostruzione della lingua, come è successo ieri con Bove. Però non siamo preparati" le parole di Toldo a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.