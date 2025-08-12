Pietro Terracciano, portiere che il Milan ha prelevato dalla Fiorentina per il ruolo di secondo di Mike Maignan, si è presentato in conferenza stampa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Terracciano: “Il Milan l’apice di un percorso. Quell’errore su Leao nel 2022…”
altre news
Terracciano: “Il Milan l’apice di un percorso. Quell’errore su Leao nel 2022…”
Alcune delle parole dell'ex viola in conferenza stampa di presentazione
Non ho mai pensato al Milan fino a quando non c'è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E' un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso iniziato tanto anni fa.
Italiano—
Con Italiano alla Fiorentina si era creato un rapporto importante. Allegri sta creando un gruppo importante e anche una squadra importante in campo.
L'assist involontario a Leao in Milan-Fiorentina 1-0 del 2022—
Non ho mai pensato più tanto a quel giorno. Gli errori capitano, se lo fa un portiere fanno ancora più rumore. Se ne ho parlato con Leao? No no, non so nemmeno se se lo ricorda (sorride, ndr).
© RIPRODUZIONE RISERVATA