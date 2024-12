Stefano Pioli non dimentica: “Forza Edoardo, siamo con te”

Il malore accusato da Edoardo Bove ha colpito tutto il mondo del calcio e tantissimi sono stati (e continuano ad essere) i pensieri e gli omaggi riservati dai protagonisti del calcio italiano e anche internazionale. Tra gli ultimi messaggi via social segnaliamo quello di Stefano Pioli, il cui pensiero non può non essere andato al dramma vissuto - in prima persona - con Davide Astori. "Forza Edoardo, siamo con te" ha scritto l'ex allenatore e calciatore della Fiorentina.