Sorpresa Ljajic, il Novi Pazar annuncia: “Giocherà nella squadra di basket”

Adem Ljajic si dà al basket. Detta così può sembrare una bufala, ma invece è tutto vero. L'ex talento della Fiorentina, scoperto da Corvino e poi passato anche da Inter, Roma e Torino, non si è ancora ritirato dalla scena calcistica: a 33 anni milita infatti nel Novi Pazar, nella Serie A serba. E per inciso sta facendo ottime cose in questo avvio di stagione (già 5 gol all'attivo). Ma a quanto pare ha deciso di fare anche nuove esperienze sportive e in particolare nel basket.