La stagione appena terminata è stata deludente per Andrea Colpani. Arrivato a Firenze su indicazione di Raffaele Palladino, non ha mai trovato continuità, ed è tornato al Monza. Adesso potrebbe ritrovare la Serie A, dato che la Cremonese è sempre più vicina alla chiusura della trattativa. Davide Nicola potrebbe averlo a disposizione dalla prossima settimana.
Sky: "Colpani vicino alla Cremonese. Affare da quasi 7 milioni"
Sky: “Colpani vicino alla Cremonese. Affare da quasi 7 milioni”
La Cremonese si avvicina ad Andrea Colpani. L'ex Fiorentina è pronto a tornare in massima serie
Le cifre—
Secondo Sky Sport, Colpani potrebbe passare alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto. I grigiorossi hanno offerto 1.5 milioni pre il prestito, e quasi 5 per il riscatto. Il Monza vorrebbe un pacchetto completo da 7 milioni. La differenza potrà essere colmata nei prossimi giorni
