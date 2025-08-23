Sky: “Colpani vicino alla Cremonese. Affare da quasi 7 milioni”

La stagione appena terminata è stata deludente per Andrea Colpani. Arrivato a Firenze su indicazione di Raffaele Palladino, non ha mai trovato continuità, ed è tornato al Monza. Adesso potrebbe ritrovare la Serie A, dato che la Cremonese è sempre più vicina alla chiusura della trattativa. Davide Nicola potrebbe averlo a disposizione dalla prossima settimana.