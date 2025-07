Sene saluta Firenze: “É partito tutto da qui. Ringrazio la Fiorentina”

Fallou Sene ha lasciato la Fiorentina. L'ormai ex attaccante viola si accasa all'AC Horsens, squadra di seconda divisione danese. Sene ha colto l'occasione per salutare tutta la Fiorentina. Questo il suo post social:

"É partito tutto da qui, da questa grande società non bastano delle parole per descrivere tutto ciò che abbiamo vissuto in questi anni. Mi avete accolto dal primo giorno,standomi accanto sempre facendomi sentire a casa. Ringrazio Firenze per avermi dato questa l’opportunità di portare questa fantastica maglia sono orgoglioso fino alla fine Firenze"