Scoppia il caso Lafont, chiesti soldi per giocare col Burkina Faso? La nota

È un vero e proprio caso quello che sta riguardando l'ex portiere viola Alban Lafont, oggi estremo difensore e capitano del Nantes. Nel giro delle nazionali giovanili francesi fin dagli albori della sua carriera, Lafont non ha però mai esordito con la prima squadra della nazionale transalpina. Secondo alcune voci emerse negli ultimi tempi, però, il classe '99 avrebbe addirittura chiesto dei soldi alla Federazione del Burkina Faso (viste le sue origini) per essere convocato nella nazionale degli stalloni. Accuse che la federazione burkinabè ha dovuto smentire in una nota ufficiale: