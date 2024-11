Scalera, ex Primavera viola: “Firenze, che sogno. E quella finale scudetto… “

"A Firenze era tutto perfetto: abbiamo fatto un grande campionato e siamo arrivati in finale Scudetto, persa contro l’Inter di Pinamonti, mio compagno in Nazionale, che si divertiva a prendermi in giro per questo"

Cronache di Spogliatoio l'ha intervistato e Scalera ha ricordato con grande gioia i momenti vissuti in maglia viola: "Sono stati sei mesi incredibili, anche se purtroppo non siamo riusciti a trovare un accordo per rimanere. Non mi aspettavo questa opportunità, ma ho scelto con la testa e non con il cuore, lasciando la squadra dei miei sogni per un’occasione straordinaria. A Firenze era tutto perfetto: abbiamo fatto un grande campionato e siamo arrivati in finale Scudetto, persa contro l’Inter di Pinamonti, mio compagno in Nazionale, che si divertiva a prendermi in giro per questo. Eravamo una squadra fortissima, con giocatori come Sottil e Ranieri, che ora sono lì".