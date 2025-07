Ricordate Lafont? Lascia la Francia e riparte dalla Grecia

In viola nella stagione 2018/19

Ricordate Alban Lafont ? L'allora giovane portiere francese fu una delle ultime corvinate viola della stagione 2018-19, ma dopo un solo campionato tornò in patria, per vestire la maglia del Nantes .

Dopo sei stagioni in gialloverde, dove ha dovuto fronteggiare un grave infortunio e anche screzi con un allenatore, il classe '99 emigra nuovamente, stavolta in direzione Grecia per vestire la maglia del Panathinaikos. La formazione ateniese ha ufficializzato l'operazione con la formula del prestito annuale.