Ricordate Acosty? Giocherà in Serie D, assieme al 2006 Renda da mister Firicano

L’altro arrivo è un vero regalo che la presidente Paola Coia fa allo spogliatoio: arriva infatti al “Leporaia” Boadu Maxwell Acosty (classe 1991), attaccante esterno o seconda punta. Acosty è di origine ghanese, ma ha nazionalità italiana e ha mosso i primi passi calcistici nella Reggiana per poi passare alla Fiorentina dove ha giocato dal 2009 al 2012, collezionando anche 5 presenze in serie A in maglia viola. Ha poi vestito le maglie di Juve Stabia, Chievo, Carpi, Modena, Latina (dove ha dato il meglio di sé) e Crotone. Quindi una lunga esperienza all’estero a partire dal 2017 con tre stagioni in Croazia nel Rijeka con 16 gol siglati nel massimo campionato croato. All’inizio del 2020 ha iniziato poi l’avventura in Corea del Sud dove ha giocato nelle due serie maggiori difendendo i colori del Anyang e poi del Suwon Bluewings fino al marzo scorso. Adesso il rientro in Italia per andare a rafforzare il reparto offensivo del Tuttocuoio, alzando la cifra tecnica dell’intera squadra.