Rebic: “A Lecce per rilanciarmi. Corvino? Lo sto conoscendo ora”

Mattinata di presentazione per Ante Rebic , l'ex attaccante della Fiorentina riportato in Italia da Pantaleo Corvino . I due si erano incrociati a Firenze nel 2016, giusto il tempo di cedere il croato prima al Verona e poi in Bundesliga. Una vicenda ripercorsa oggi nella sala stampa di Lecce, con il dirigente che ha ricordato: "Alla prima telefonata gli ho detto che deve rinunciare a un po' di stipendio perché l'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht. Ante ha scelto Lecce perché è spinto da motivazioni personali, vuole mettersi di nuovo in gioco. Sa che troverà l'ambiente giusto".

Lecce, Rebic si presenta

Dal canto suo, Rebic ha detto: "A Firenze ero giovane e ho lavorato per poco con il direttore. Adesso lo sto conoscendo meglio. Sono molto motivato, voglio far vedere a tutti che sono quello di tre anni fa. Negli ultimi due anni ho sofferto a causa di un infortunio, che ho risolto ad aprile. Un mese fa il direttore e il mister mi hanno convinto. Non ci ho pensato tanto, so che in questo momento devo giocare con continuità e far vedere a tutti che sono pronto. Perchè il numero 3? Volevo il 12 ma lo ha preso Guilbert, così ho preso il primo numero libero".