Prandelli torna dopo 11 anni in Nazionale? Ecco il suo probabile nuovo ruolo

A Natal, in Brasile, nel 2014 Cesare Prandelli perse nello stesso momento il Mondiale e la nazionale italiana: eliminata l’Italia dall’Uruguay e dimesso lui, per coerenza e orgoglio. Undici anni dopo, Diego Godin ha smesso, Balotelli forse no ma è come se, e Cesare Prandelli, come scrive la Gazzetta dello Sport, è vicino al ritorno in azzurro con un nuovo ruolo: direttore tecnico. Non è stato ancora nominato ma insomma, è stato contattato e il processo di selezione è a buon punto.