L'intervista sulle pagine de La Nazione a Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e C.T della Nazionale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Prandelli/2: “Pioli uomo giusto. Questa la Fiorentina più forte degli ultimi anni”
La Nazione
Prandelli/2: “Pioli uomo giusto. Questa la Fiorentina più forte degli ultimi anni”
La seconda parte dell'intervista a Cesare Prandelli sulle pagine de La Nazione
Il calcio italiano non vive un momento felice. Da un pezzo, da almeno una decina di anni. Se vogliamo cambiare le cose serve uno sforzo da parte di tutti. Dirigenti, calciatori, procuratori, giornalisti, presidenti. Se non c’è questo allora tutto diventa inutile.
L'allenatore ideale—
Quello che adatta le sue idee ai giocatori che ha a disposizione. I talebani non li capisco e comunque non saranno mai i miei preferiti.
La Fiorentina di Pioli—
Mi piace, è la più forte degli ultimi anni. E Stefano Pioli è l’uomo giusto. Persona per bene, capace, sia nella gestione del gruppo che nelle scelte sul campo.
Un'immagine del presente—
Io sono una persona positiva. Quando sono stato male ho sofferto ma non ho paura di lottare e cerco sempre di pensare positivo. L’altro giorno, nel parcheggio dell’Esselunga mi si è avvicinato un ragazzo in motorino e mi ha detto: Mister, vorrei stringerle la mano per dirle grazie. Io sono cresciuto con lei. Non mi ha parlato di partite o altro, mi ha detto: io sono cresciuto con lei. Questa frase mi ha dato una grande gioia interiore. I sentimenti sinceri sono ciò che ci fa sentire uomini. Uomini felici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA