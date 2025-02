Pepito Day, l’appuntamento in centro a Firenze dell’ex viola: data e orario

In arrivo il Pepito Day, a Firenze: data e orario dell'evento per riabbracciare l'ex attaccante della Fiorentina

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 12:30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del Pepito Day, presso Palazzo Strozzi Sacrati. Un appuntamento per riabbracciare a Firenze il tanto amato attaccante Giuseppe Rossi, che alla Fiorentina fece benissimo, nonostante i moltissimi problemi fisici che ne hanno condizionato il futuro. Oltre a lui, presenti all'evento anche personaggi come il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il suo ex compagno in maglia viola Borja Valero. Di seguito la locandina con tutti i dettagli: