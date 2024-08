Pastorello e Arthur spingono per tornare a Firenze: il perché della chiacchierata

Nella giornata di ieri, per discutere del rinnovo di Terracciano, la Fiorentina e l'agente Federico Pastorello hanno trovato modo di discutere anche di un altro nome che ha Firenze è già ben noto, quello di Arthur Melo. La situazione precaria a centrocampo della Fiorentina è nota, nonostante l'arrivo di Richardson, e l'agente, conscio della difficile situazione del suo assistito, vuole ri-trovare per lui in Firenze una nuova opportunità. Lo stesso Arthur ha molta voglia di tornare ad essere un giocatore della Fiorentina. Tra l'altro, il brasiliano non ha mai nascosto il feeling suo e della famiglia con la città. Al momento, però tra la società e l'agente vi è stata solamente una chiacchierata esplorativa. Arthur, come Chiesa, McKennie e tanti altri, è fuori dai progetti della Juventus, e la Fiorentina potrebbe sfruttare l'occasione per negoziare a ribasso per il salario, sia eventualmente per il cartellino. Lo riporta TMW.