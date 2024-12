Nzola segna e poi sbaglia un rigore. Il suo Lens esce contro il Psg

Serata agrodolce per M'Bala Nzola. L'attacnte ex Fiorentina infatti stava accarezzando l'impresa con il suo Lens. Una sua rete al minuto 66 aveva portato in vantaggio i padroni di casa nei sedicesimi di Coppa di Francia. Il Psg però ha pareggiato subito con la rete di Goncalo Ramos. Una volta finiti i tempi regolamentari la gara si è decisa ai rigore. Il russo Safonov (sempre più pericoloso nelle gerarchie di Donnarumma) ha parato i penalty di Diouf e proprio di Nzola portando gli uomini di Luis Enrique al turno successivo.