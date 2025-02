Nzola, ma che fai? L’ex viola espulso direttamente per nervosismo

Mbala Nzola sta vivendo un momento piuttosto complicato in Francia. Non solo per lui, ma anche per il suo Lens, che questo weekend ha perso in casa del Nantes, rimediando la terza sconfitta consecutiva in campionato. L'ex attaccante della Fiorentina ha vissuto un pomeriggio ancora più duro rispetto a quello della sua ex squadra, battuta a Verona poco prima. E il motivo ha a che fare con un episodio di nervosismo che ha portato a un cartellino rosso sacrosanto e inevitabile.