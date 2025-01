Nzola ci prova, ma il PSG rimonta: l’ex viola ancora a segno

Nzola porta in vantaggio il suo Lens contro la capolista PSG, ma non basta: gli ospiti la ribaltano nel finale

Sesto gol stagionale (5 in campionato e una in Coppa di Francia) per l'ex attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, venduto dal club viola questa estate. Il centravanti, nella gara di questo pomeriggio contro il PSG, capolista del campionato francese, ha segnato il gol del vantaggio per il suo Lens al 36' del primo tempo. Rete che poteva quasi regalare un pareggio ai padroni di casa, recuperati solo nel finale con la rete dell'1-2 del giovane talento Barcola. Quella del pareggio, invece, è stata segnata da un'altra ex conoscenza del campionato italiano, Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che ha vestito la maglia del Napoli.