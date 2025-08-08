Neto torna in patria: ufficiale il trasferimento al Flamengo

L'ex portiere della Fiorentina Neto torna in patria dopo l'esperienza al Bournemouth, c'è il comunicato: "Neto è il nuovo portiere del Botafogo! Questo venerdì (8), ha annunciato ufficialmente l'arrivo del 36enne dal Bournemouth-ING. Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine di giugno 2027. Cresciuto nelle giovanili dell'Athletico-PR, Neto ha avuto una lunga carriera nel calcio europeo. Dopo aver lasciato il Brasile, ha militato nel calcio italiano, eccellendo con Fiorentina e Juventus. Si è poi trasferito in Spagna, dove ha giocato per Valencia e Barcellona. Successivamente, Neto si è trasferito in Inghilterra, dove ha giocato per Bournemouth e Arsenal. Neto è già in Brasile, dove ha sostenuto i test e ha firmato un contratto con il Botafogo. La conferenza stampa di presentazione del giocatore sarà pubblicata a breve. Benvenuto a Mais Tradicional e in bocca al lupo con Gloriosa Camisa, Neto!"