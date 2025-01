Nastasic da sogno! Gol vittoria nella gara contro un top club in Spagna

Pomeriggio da sogno per l'ex difensore della Fiorentina Matija Nastasic, che adesso veste in Spagna la maglia del Leganes. Il centrale serbo quest'oggi ha giocato una grandissima prova contro l'Atletico Madrid, decidendo anche la gara grazie ad una sua rete ad inizio ripresa. La partita è terminata 1-0, rovinando così il grande momento della squadra di Simeone, ancora prima in classifica, in attesa che giochi il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per l'ex viola, comunque, 15 presenze fino a questo momento della stagione, con una rete, proprio questa.