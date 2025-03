Mutu ricorda: “Senza cocaina ero da Pallone d’Oro. A Firenze ero felice”

Prendere cocaina durante il mio periodo al Chelsea è stata la peggior decisione della mia carriera. Ero solo e triste, ma né la depressione né altro possono giustificare le mie azioni. Avrei dovuto chiedere aiuto, e non l’ho fatto. Tuttavia, si impara da tutto nella vita, e quella lezione mi ha reso una persona migliore: più matura e consapevole di me stessa. E di questo sono orgoglioso. Credo che per più di una stagione fossi tra i migliori giocatori del mondo, quindi avrei potuto vincerlo facilmente (il Pallone d'Oro, ndr). Ma le cattive decisioni me lo hanno impedito. Cerco di non rimuginarci troppo. Italia? Mi ha rimesso sulla mappa internazionale. Dopo un periodo turbolento in Inghilterra, mi ha dato l’opportunità di continuare la mia carriera. Alla Juventus ho vinto due campionati, ma il periodo in cui sono stato più felice è stato alla Fiorentina, dove ho ritrovato il mio miglior livello