Motta, esonero se perde al Franchi? Una meteora viola in lizza per sostituirlo

Potrebbe essere davvero a rischio il futuro di Thiago Motta , soprattutto in caso di sconfitta domenica prossima al Franchi contro una Fiorentina tutt'altro che scintillante. Come riporta Tuttosport, il tecnico ex Bologna rischia l'esonero e per sostituirlo in casa bianconera si pensa ad una soluzione interna.

In particolare - secondo il quotidiano - i candidati a prendere il posto di Motta fino al termine della stagione sarebbero Massimo Brambilla (allenatore della Juve Next Gen in Serie C, e Francesco Magnanelli, ex bandiera del Sassuolo e tecnico della Primavera juventina. Curiosa, in tal senso, la storia di quest'ultimo. A 18 anni l'ex centrocampista disputò la sua unica gara ufficiale in maglia viola (a Montevarchi in Coppa Italia Serie C il 27 agosto 2003). Quella gara di Montevarchi divenne famosa perché la Fiorentina, appena ripescata in Serie B, mandò a giocare la Primavera al posto della prima squadra, facendo infuriare tremendamente la società ospitante e i tifosi, accorsi allo stadio per vedere Riganò e Di Livio.